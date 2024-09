Coli Saco al Bari, l’agente: “Qui può fare il salto di qualità e riproporsi al Napoli nella prossima stagione. Conte lo stima”

Il giovane talento Coli Saco, sotto la guida di Antonio Conte, completa il suo processo di crescita in Serie B con il Bari.

Il giovane talento Coli Saco, rappresentato dall’agente Enrico Iascone, ha trovato una nuova casa al Bari per la stagione 2024-2025. In un’intervista esclusiva a Radio Punto Nuovo, Iascone ha rivelato che questa scelta, fatta all’ultimo minuto di mercato, è stata guidata dalla stima che l’allenatore Antonio Conte ha sempre nutrito per il giocatore.

Con l’arrivo di Scott McTominay e Billy Gilmour, il processo di crescita di Coli Saco si completa in Serie B, dove si aspetta che il giovane prospetto possa dimostrare il proprio valore. Iascone ha sottolineato che, sebbene ci fossero molte altre offerte sul tavolo, la decisione di trasferirsi a Bari è stata presa con la convinzione che il club pugliese possa rappresentare il palcoscenico ideale per la sua affermazione.

“Andare a Bari è stata una scelta cruciale,” ha dichiarato Iascone. “Conte lo stima molto e con gli arrivi di McTominay e Gilmour, abbiamo ritenuto opportuno completare il suo processo di crescita in Serie B. Il Bari è una squadra con grandi ambizioni e crediamo che qui Coli possa fare un salto di qualità importante.”

Coli Saco, che ha già vissuto esperienze significative come la partecipazione alle Olimpiadi con la nazionale del Mali e l’allenamento a Castel di Sangro sotto la guida di Conte, si appresta ora a dimostrare il proprio valore in una nuova realtà calcistica. Iascone ha inoltre sottolineato come il giovane calciatore abbia assimilato preziosi consigli dall’esperienza con Conte, che hanno arricchito sia il suo percorso professionale che personale.

“Essere parte dello staff di Conte è stato un grande privilegio,” ha aggiunto Iascone. “Coli ha appreso moltissimo e ora siamo convinti che possa brillare a Bari. La speranza è che questa stagione possa fungere da trampolino di lancio per un ritorno in grande stile al Napoli.”

Il Bari, che ha dimostrato di avere una squadra competitiva, rappresenta un terreno fertile per il giovane talento. Con le giuste opportunità e il supporto del club, Saco potrebbe essere pronto a fare il grande salto e tornare a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione.

“Che stagione sarà per lui a Bari?” ha concluso Iascone. “E’ un’ottima squadra con tutti i presupposti per fare bene. Sono sicuro che Coli sarà protagonista e dimostrerà tutto il suo valore.”