Napoli, Conte pensa a un centrocampo a tre con McTominay: le ultime novità

Il tecnico del Napoli Antonio Conte potrebbe ridisegnare il centrocampo, escludendo Mazzocchi e puntando su McTominay.

Il Napoli continua a lavorare intensamente in vista della prossima stagione, con Antonio Conte che sta riflettendo su nuove soluzioni tattiche per ottimizzare il rendimento della squadra. L’allenatore partenopeo sta considerando un centrocampo a tre che potrebbe includere il nuovo acquisto Scott McTominay, mentre Pasquale Mazzocchi potrebbe essere relegato in panchina.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, Conte è in fase di valutazione delle migliori opzioni per il centrocampo, dove il duo Lobotka-Anguissa sembra necessitare di un terzo elemento. McTominay, che è arrivato dal Manchester United, si sta affermando come il candidato principale per questo ruolo, con Billy Gilmour che rappresenta una possibile alternativa.

Il nuovo schema tattico di Conte potrebbe prevedere una revisione anche della posizione di Mazzocchi. Il tecnico potrebbe decidere di schierare Giovanni Di Lorenzo a destra, liberando così uno spazio cruciale nel centrocampo a tre. Questo cambiamento potrebbe comportare una rotazione che vede McTominay al centro, con una maggiore fluidità nella manovra e un pressing più collettivo.

Il quotidiano sottolinea anche che ci sono alcuni dubbi riguardo al pressing del Napoli, che al momento sembra più frammentato e meno coordinato di quanto Conte desidererebbe. L’allenatore dovrà quindi lavorare sulla coralità del gioco e sulla sintonia tra i nuovi arrivati e i giocatori già in rosa.