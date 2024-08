La Scozia celebra Gilmour e McTominay: “In bocca al lupo a Napoli!” – VIDEO

La nazionale scozzese ha postato un video di auguri per i due centrocampisti, nuovi acquisti del Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte ha messo a segno un doppio colpo scozzese, e la nazionale tartan non ha perso tempo per celebrare l’evento. Scott McTominay e Billy Gilmour sono ufficialmente azzurri, e la Scozia ha voluto augurare loro buona fortuna in un modo speciale.

Attraverso il proprio account X (ex Twitter), la nazionale scozzese ha condiviso un video dedicato ai due centrocampisti. Il post recita:

“Buona fortuna a Scott e Billy per la loro nuova avventura a Napoli!”

Il video mostra alcune delle migliori giocate di McTominay e Gilmour con la maglia della Scozia, sottolineando il talento che i tifosi del Napoli potranno presto ammirare al Maradona.

Questo gesto della federazione scozzese evidenzia l’importanza del doppio acquisto del Napoli. McTominay e Gilmour sono pedine fondamentali per la loro nazionale, e ora porteranno la loro classe in Serie A.

I due centrocampisti, freschi di firma con il club partenopeo, si preparano a una nuova sfida sotto la guida di Conte. Il Napoli si gode il supporto internazionale per i suoi nuovi acquisti. Il calcio scozzese sbarca a Napoli, e promette scintille.