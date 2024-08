LIVE Napoli-Parma, è il Lukaku day? Probabili formazioni

Napoli-Parma LIVE. Probabili formazioni e diretta della partita. Lukaku in panchina, Conte dovrebbe confermare gli 11 di Bologna

Il Maradona si prepara a una serata elettrizzante: Napoli-Parma non è solo l’anticipo della terza giornata di Serie A, ma potrebbe segnare l’esordio di Romelu Lukaku in maglia azzurra. L’attaccante belga, ultimo colpo di un mercato scoppiettante, è convocato e scalpita in panchina.

Conte, forte del tris rifilato al Bologna, sembra orientato a confermare l’undici vincente. Di Lorenzo si prepara a un’altra gara da braccetto nella difesa a tre, con Mazzocchi e Olivera pronti a spingere sulle fasce. In attacco, Raspadori dovrebbe partire dal primo minuto, supportato da Politano e Kvaratskhelia.

Napoli-Parma: Probabile formazione

Probabile formazione Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Il Parma di Pecchia, rivelazione di questo avvio con 4 punti in due partite, si presenta come ostacolo da non sottovalutare. I ducali venderanno cara la pelle, consapevoli di poter rovinare la festa al pubblico napoletano.

Napoli-Parma Lukaku in panchina?

Ma i riflettori sono tutti per Lukaku: il belga, che ha già assaggiato l’atmosfera del Maradona da avversario, ora sogna di farlo esplodere con la maglia del Napoli. Conte potrebbe concedergli uno spezzone nel finale, regalando ai tifosi un assaggio del nuovo tandem con Raspadori.

Calcio d’inizio alle 20:45, con diretta esclusiva su DAZN. Pardo e Marcolin pronti a raccontare quello che potrebbe essere il “Lukaku day”.

Restate connessi su NAPOLIPIU.COM per tutti gli aggiornamenti dell’ultim’ora, le formazioni ufficiali e la cronaca live del match. Il Maradona è pronto a ruggire: che la festa abbia inizio!