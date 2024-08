Lukaku prende la 9 di Osimhen: ecco i numeri dei nuovi acquisti del Napoli

Romelu Lukaku indosserà nel Napoli la maglia numero 9 di Osimhen. I numeri di Gilmour, McTominay e degli altri nuovi arrivi. La lista completa.

Il Napoli ha un nuovo numero 9: Romelu Lukaku. L’attaccante belga eredita la maglia che per quattro anni è appartenuta a Victor Osimhen, escluso dalla lista per la Serie A.

Lukaku numero 9: l’ufficialità dalla Lega

La conferma è arrivata direttamente dal sito della Lega Serie A. Scorrendo l’elenco dei giocatori a disposizione di Antonio Conte per il campionato, accanto al nome di Lukaku compare il numero 9.

Questa scelta segna definitivamente il passaggio di consegne tra Osimhen e Lukaku nell’attacco del Napoli, sottolineando la centralità del belga nel progetto tecnico di Conte.

I numeri di maglia di Gilmour e McTominay

Non solo Lukaku, il Napoli ha svelato anche i numeri degli altri colpi di mercato:

Billy Gilmour indosserà la maglia numero 11

indosserà la maglia numero 11 Scott McTominay ha scelto la numero 8

Due rinforzi importanti per il centrocampo azzurro, che Conte potrà schierare con le loro nuove maglie.

La lista completa dei numeri dei nuovi acquisti del Napoli

Ecco l’elenco completo dei numeri scelti dai nuovi arrivati in casa Napoli:

Alessandro Buongiorno: numero 4

Billy Gilmour: numero 11

Romelu Lukaku: numero 9

Rafa Marin: numero 16

Scott McTominay: numero 8

David Neres: numero 7

Leonardo Spinazzola: numero 37

Una campagna acquisti imponente quella del Napoli, che si presenta ai nastri di partenza della Serie A con una rosa profondamente rinnovata.

L’assegnazione del numero 9 a Lukaku chiude simbolicamente il caso Osimhen, aprendo un nuovo capitolo per l’attacco azzurro. I tifosi del Napoli non vedono l’ora di vedere in campo i nuovi acquisti con i loro rispettivi numeri, pronti a sostenere la squadra di Conte in questa nuova avventura.