Lukaku su Conte: “Una storia iniziata tanti anni fa, mi ha portato ad un altro livello calcistico e mentale”

In un’intervista esclusiva Lukaku ricorda con gratitudine il suo percorso con Conte e il trionfo dello scudetto con l’Inter.

Nella sua prima intervista ai canali ufficiali della SSC Napoli, Romelu Lukaku ha parlato con grande ammirazione del suo ex allenatore, Antonio Conte. Il centravanti belga ha rivelato quanto il tecnico salentino abbia influenzato la sua carriera, definendo la loro collaborazione come un punto di svolta cruciale per il suo sviluppo calcistico e mentale.

“Con Antonio Conte, la mia storia è iniziata tanti anni fa,” ha dichiarato Lukaku, riferendosi al periodo in cui aveva appena 19 anni. “Non avevamo mai avuto l’occasione di lavorare insieme fino a quando, qualche anno dopo, ci siamo trovati nella stessa squadra. Da allora, penso che Conte mi abbia portato a un altro livello, sia a livello calcistico che mentale.”

Lukaku ha poi ricordato il trionfo stagionale con l’Inter, un momento che ha segnato il culmine della loro collaborazione. “Quando abbiamo vinto lo scudetto, la foto che ho fatto con lui è il momento più bello del nostro percorso,” ha detto il giocatore. “Durante il cammino abbiamo vissuto momenti magnifici, ma alla fine, come dice lui, è nei festeggiamenti e nella scrittura della storia che si vede il vero valore di un risultato.”

Lukaku, che ha lasciato l’Inter per tornare al Chelsea nel 2021 per una cifra record di 115 milioni di euro, ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di Conte nel suo successo. L’allenatore salentino, infatti, è stato determinante nel suo successivo sviluppo come calciatore di livello mondiale.