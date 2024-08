L’Al-Ahli ha deciso di mollare Osimhen! Nessun rilancio, sauditi infastiditi. Ora resta solo il Chelsea

Dopo la decisione del club saudita, Osimhen sembra pronto per un trasferimento a Londra, con il Chelsea pronto a finalizzare l’affare.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Nel torrido mercato estivo, l’Al-Ahli ha deciso di interrompere definitivamente le trattative per Victor Osimhen, lasciando il Napoli informato della novità. Non ci sarà alcun rilancio da parte del club saudita, che aveva ballato intorno a una differenza di circa cinque milioni di euro con il Napoli. Con questa mossa, il futuro del bomber nigeriano sembra ora inclinato verso il Chelsea.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, l’Al-Ahli ha ufficialmente abbandonato l’acquisto di Osimhen, stanco dei continui tira e molla del calciatore. Questa decisione definitiva segna la chiusura dell’opzione saudita per l’attaccante partenopeo.

Con l’Al-Ahli fuori gioco, il Chelsea è ora in una posizione privilegiata per concludere l’affare. Gli emissari del club londinese sono attualmente a Napoli, impegnati nella fase finale delle trattative con Aurelio De Laurentiis e il suo staff. Le due parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli e bonus, al fine di sancire il trasferimento di Osimhen alla corte di Enzo Maresca in Premier League.

A poche ore dalla chiusura del mercato estivo, l’interesse del Chelsea rappresenta l’ultima grande opportunità per Osimhen. Il club londinese sta tentando in ogni modo di superare la ‘tentazione’ saudita e assicurarsi il bomber nigeriano. Seguiranno aggiornamenti su ulteriori sviluppi di questa trattativa che promette di concludersi con un colpo di scena significativo nel mercato calcistico.