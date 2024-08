Conte richiede due acquisti entro la mezzanotte: ecco l’identikit dei nuovi innesti per il Napoli

Conte richiede un esterno destro e un centrocampista per completare la rosa del Napoli: dirigenza sotto pressione.

Il calciomercato del Napoli entra nella sua fase cruciale con Antonio Conte che ha lanciato un appello urgente alla dirigenza azzurra: il tecnico salentino chiede due nuovi rinforzi prima della chiusura ufficiale del mercato, fissata per la mezzanotte di oggi.

Come riportato dall’esperto di mercato Ciro Venerato in un aggiornamento su Rainews 24, il Napoli è in fermento. “Conte ha chiesto espressamente l’acquisto di due giocatori entro la fine della giornata,” ha dichiarato Venerato. Il tecnico considera incompleta l’attuale rosa e ha identificato i ruoli cruciali da rinforzare: un esterno destro e un centrocampista.

Venerato ha sottolineato che Conte non considera sostenibile l’attuale situazione della squadra senza questi due innesti. “La dirigenza, dopo l’incasso della cessione di Osimhen, è sotto pressione per accontentare le richieste del proprio allenatore. La rosa, così com’è, non soddisfa le esigenze del tecnico,” ha aggiunto l’esperto.

L’identikit dei rinforzi richiesti prevede un esterno destro in grado di offrire maggiore ampiezza e velocità sulle fasce, e un centrocampista capace di garantire solidità e creatività a centrocampo. Questi innesti sono considerati fondamentali per il potenziale successo della squadra nella stagione in corso.

Con l’orologio che scorre verso la chiusura del mercato, le prossime ore saranno decisive per il Napoli. I tifosi attendono con ansia di vedere se la società saprà rispondere prontamente alle richieste di Antonio Conte, garantendo così un ulteriore potenziamento della squadra.