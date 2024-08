Gilmour in Inghilterra per le visite mediche: Il Napoli ad un passo dal concludere l’affare

Gilmour sta per unirsi al Napoli per 14 milioni di euro: Conte punta a rafforzare la squadra con l’ultimo acquisto della finestra estiva.

L’operazione che porterà Billy Gilmour al Napoli sta per entrare nella fase finale. Secondo quanto riportato dal giornalista di SKY Sport, Gianluca Di Marzio, il giovane talento scozzese è atteso in Inghilterra per effettuare le visite mediche necessarie a completare il suo trasferimento al club partenopeo: “Gilmour pronto a sottoporsi a visite mediche in Inghilterra per completare il suo trasferimento, 14 milioni al Brighton dal Napoli”.

Il Napoli, che ha già concordato un pagamento di 14 milioni di euro con il Brighton per l’acquisto di Gilmour, ha accelerato le trattative nelle ultime ore, spingendo il Brighton a consentire al giocatore di trasferirsi. L’intervento tempestivo del club azzurro ha avuto come obiettivo principale quello di risolvere rapidamente le ultime formalità burocratiche e mediche.

Il trasferimento di Billy Gilmour rappresenta un significativo rinforzo per la squadra guidata da Antonio Conte. Il tecnico salentino ha fortemente voluto il mediano scozzese, dimostrando un notevole interesse per le sue qualità tecniche e la sua versatilità a centrocampo. Gilmour, che ha espresso chiaramente il desiderio di unirsi al Napoli, potrebbe così diventare l’ultimo acquisto della campagna estiva del club.

L’affare sembrava bloccato a causa dell’infortunio di Matt O’Riley, ma l’impegno del Napoli e la determinazione del calciatore hanno fatto sì che la trattativa subisse una rapida accelerazione. Con l’OK definitivo atteso per oggi, Gilmour è pronto a vestire la maglia azzurra e a contribuire alla nuova avventura del Napoli in Serie A.

Dettagli dell’Affare

Giocatore: Billy Gilmour

Billy Gilmour Club di Origine: Brighton

Brighton Destinazione: Napoli

Napoli Costo del Trasferimento: 14 milioni di euro

14 milioni di euro Fase Attuale: Visite Mediche in Inghilterra

Il Napoli, dunque, si avvicina a un potenziamento significativo della sua rosa, con Gilmour pronto a iniziare una nuova tappa della sua carriera sotto la guida di Antonio Conte. I tifosi azzurri attendono con entusiasmo l’ufficializzazione del trasferimento e l’inizio di una nuova stagione ricca di aspettative.