Lukaku impaziente di esordire con il Napoli, debutto sempre più vicino: “Non vedo l’ora di giocare!”

Il bomber belga Romelu Lukaku è pronto per l’esordio con la maglia azzurra, atteso in panchina contro il Parma.

Romelu Lukaku è carico e pronto a indossare la maglia del Napoli, e la sua impazienza è evidente. Il noto attaccante belga ha manifestato la sua voglia di scendere in campo con una serie di dichiarazioni entusiastiche, ripetendo più volte: “Non vedo l’ora di cominciare, non vedo l’ora di giocare”. Le sue parole, riportate oggi da Il Mattino, riflettono il desiderio di Lukaku di iniziare questa nuova avventura calcistica.

Lukaku, che ha recentemente lasciato il Chelsea per unirsi al Napoli, ha già familiarità con la città partenopea grazie ai racconti di Antonio Conte, con cui mantiene un rapporto stretto. Durante le settimane di preparazione, il giocatore ha seguito una dieta consigliata dal nutrizionista Tiberio Ancora, che sembra aver avuto un effetto positivo sulla sua condizione fisica. Rispetto all’Europeo, Lukaku si presenta in ottima forma, pronto a dimostrare il suo valore in campo.

Il debutto di Lukaku potrebbe avvenire nella prossima partita del Napoli contro il Parma. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il belga potrebbe partire inizialmente dalla panchina, con il Cholito Simeone che potrebbe essere preferito come titolare. Lukaku ha partecipato regolarmente agli allenamenti, alternando sessioni di palestra e allenamenti sul campo con la squadra. Oggi, continuerà a prepararsi con la stessa intensità dei primi giorni di lavoro.

Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, ha già avuto l’opportunità di parlare con Lukaku e con il nuovo acquisto Scott McTominay, nell’hotel che li ospita.