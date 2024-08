Caos di mercato tra Chelsea e Al-Ahli, Osimhen verso la Premier! Romano: “Gli inglesi sono a Napoli, gli arabi hanno cambiato obiettivo”

Il futuro di Osimhen è ancora incerto: il nigeriano sembrava convinto dell’Al-Ahli ma nelle ultime ore il Chelsea è tornato alla carica.

Il futuro di Victor Osimhen è avvolto nel mistero, con il calciatore nigeriano al centro di un acceso duello tra il Chelsea e l’Al-Ahli. Negli ultimi giorni, la situazione si è infiammata ulteriormente, con il club inglese che sta cercando di riattivare le trattative per accaparrarsi l’attaccante del Napoli.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, la delegazione del Chelsea è attualmente a Napoli, intenta a negoziare con il club partenopeo per cercare di chiudere l’accordo con Osimhen. Questa mossa del Chelsea potrebbe complicare ulteriormente le cose per l’Al-Ahli, che aveva già messo a punto un’offerta economica per il nigeriano.

Nel frattempo, l’Al-Ahli ha preso misure preventive: il club arabo ha avviato le visite mediche per Ivan Toney, attaccante del Brentford, a Londra. Insomma, un piano B nel caso in cui il trasferimento di Osimhen non si concretizzi. Infatt, il club saudita sembra intenzionato a firmare solo uno dei due attaccanti, Osimhen o Toney.

Ecco il tweet di Romano: “Ivan Toney è attualmente sottoposto a test medici approvati dall’Al-Ahli a Londra. La delegazione del Chelsea è attualmente a Napoli perché sta ancora cercando di trovare un modo per riattivare l’accordo con Victor Osimhen. L’Al-Ahli continua a pianificare di firmarne solo UNO tra Osimhen e Toney”.

Il tempo stringe, e oggi potrebbe essere decisivo per la chiusura di questa intricata trattativa di mercato. Rimani aggiornato con noi per le ultime novità su uno dei trasferimenti più caldi dell’estate calcistica.