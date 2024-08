Osimhen, dirigenza del Chelsea a Napoli. L’agente lascia l’Hotel Parker. La situazione

Il futuro di Victor Osimhen si decide in queste ore. Dirigenti del Chelsea in città per convincerlo, ma l’offerta araba resta in pole. L’agente lascia l’Hotel Parker dopo l’incontro con il Napoli.

Il Napoli potrebbe essere alle ultime ore con Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è al centro di un intrigo di mercato che vede protagonisti Chelsea e Al Ahli.

Secondo quanto rivela in esclusiva RMC Sport:

“La dirigenza del Chelsea sarebbe attualmente a Napoli e starebbe cercando di convincere il calciatore ad accettare la proposta per sbarcare in Premier League.”

Osimhen, dal canto suo, non chiude la porta ai blues, ma ha le idee chiare:

“Vorrebbe giocare nel Chelsea ma non è disposto a ridursi l’ingaggio.”

Intanto, il suo agente Roberto Calenda ha lasciato l’Hotel Parker’s dopo un incontro con il DS Giovanni Manna e Maurizio Micheli. Sul tavolo, il futuro del centravanti.

L’Al Ahli resta in pole position. Il club saudita avrebbe messo sul piatto un’offerta irrinunciabile:

“Il calciatore percepirebbe un ingaggio faraonico pari a quaranta milioni di euro per i prossimi quattro anni.”

Osimhen, inizialmente scettico, avrebbe aperto al trasferimento in Arabia. Si parla di una possibile clausola che gli permetterebbe di tornare in Europa in futuro.

Il Napoli attende gli sviluppi, consapevole che le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro del suo bomber. La pista araba resta la favorita, ma il Chelsea non molla.