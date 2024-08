Conte dice no ad Arthur: il Napoli cerca altri due colpi – GAZZETTA

Conte vuole un centrocampista e un esterno, ma non sarà Arthur. Manna al lavoro per accontentare il tecnico nell’ultimo giorno di mercato.

Il Napoli è al lavoro per gli ultimi colpi di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha le idee chiare su cosa serve alla squadra, e Arthur non rientra nei piani.

Il quotidiano rosa riporta:

“Si allontana Gilmour, ma la soluzione per l’ultimo centrocampista non sarà Arthur, offerto in prestito dalla Juve: Conte cerca altri profili. Per avere almeno 15-16 elementi di livello servono ancora un quarto centrocampista centrale, più un esterno come Ebimbe dell’Eintracht”.

Nonostante la formula del prestito fosse gradita alla società, Conte non è convinto di Arthur. Il tecnico non lo ritiene funzionale al suo progetto.

Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, ha due obiettivi principali in questa ultima giornata di mercato: un quarto centrocampista centrale e un esterno di fascia destra. I nomi di Ebimbe e Dedic circolano per quest’ultimo ruolo.

L’idea Gilmour sembra tramontata già da qualche giorno, ancor prima dell’infortunio di O’Riley che ne ha complicato ulteriormente la trattativa.

Conte attende rinforzi per completare la rosa. Il tecnico vuole almeno 15-16 elementi di livello per affrontare al meglio la stagione.

L’ultimo giorno di mercato si preannuncia intenso per il Napoli. Manna è al lavoro per accontentare le richieste di Conte e regalare agli azzurri gli ultimi tasselli per una squadra competitiva.