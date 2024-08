Lukaku si presenta: “Qui al Napoli con l’obbligo di dare il massimo ed essere sempre pronto” (VIDEO)

Lukaku, nuovo acquisto del Napoli, si presenta con un video emozionante e promette di contribuire al successo del club.

Romelu Lukaku ha fatto il suo ingresso trionfale a Napoli con una coinvolgente clip di benvenuto pubblicata sui canali social ufficiali del club. Il video, che ha rapidamente conquistato i cuori dei tifosi azzurri, mostra l’attaccante belga entusiasta della sua nuova avventura in Campania.

Nel messaggio ai tifosi, Lukaku ha lodato il fervore e la passione della tifoseria napoletana, sottolineando quanto queste qualità siano un’importante fonte di motivazione per lui. “Si vede che i tifosi vivono per la squadra e questo ti dà uno stimolo molto importante,” ha dichiarato Lukaku. “Al Napoli hai l’obbligo di dare il massimo in ogni allenamento e essere sempre pronto. Questa è la mia mentalità.”

L’attaccante appare già in ottima forma e potrebbe fare il suo debutto in campo già nella prossima partita contro il Parma, in programma per domani sera. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, sembra intenzionato a inserirlo nella formazione titolare, e i tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera allo Stadio Maradona.

Lukaku, reduce da esperienze significative con Inter e Roma, è visibilmente entusiasta di iniziare questa nuova fase della sua carriera con il Napoli. La sua determinazione e la promessa di dare il massimo sono chiaramente evidenti, e il club spera che il suo arrivo possa essere un elemento chiave per il successo della squadra nella stagione in corso.

Di seguito il video di presentazione: Emozioni, ambizione, mentalità: Napoli, Romelu Lukaku si presenta (youtube.com)