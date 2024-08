UFFICIALE – Lukaku al Napoli, De Laurentiis annuncia: “Benvenuto Romelu”

De Laurentiis dà il benvenuto a Lukaku: il Napoli ufficializza l’acquisto dell’attaccante belga dal Chelsea.

Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore del Napoli. L’annuncio arriva direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che ha ufficializzato l’acquisto sui social del club.

De Laurentiis ha scelto Twitter per dare il benvenuto al nuovo acquisto:

“Benvenuto Romelu”

Con queste parole, De Laurentiis ha reso ufficiale l’arrivo di Lukaku al Napoli, ponendo fine alle speculazioni degli ultimi giorni.

De Laurentiis annuncia Lukaku

L’annuncio di De Laurentiis su Lukaku giunge dopo le visite mediche svolte dall’attaccante a Villa Stuart, Roma. Il trasferimento dal Chelsea al Napoli si è concretizzato per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Il Napoli ufficializza così un colpo di mercato significativo. Lukaku va a rinforzare l’attacco della squadra di Antonio Conte, confermando le ambizioni del club per la nuova stagione.

La firma di Lukaku chiude settimane di voci e trattative. Un colpo che fa sognare i tifosi del Napoli e che riaccende l’entusiasmo in città. Con il belga in attacco, Conte ha ora una nuova arma per puntare in alto.

L’ex Chelsea dovrà ora ambientarsi rapidamente. Il campionato è alle porte e c’è curiosità di vedere Lukaku con la maglia azzurra. Dal canto suo, De Laurentiis si gode il colpo e pensa già al prossimo obiettivo di mercato.