Lukaku è un nuovo giocatore del Napoli, il tweet di De Laurentiis: “Benvenuto Romelu”

Romelu Lukaku è stato presentato ufficialmente da De Laurentiis con il consueto tweet di benvenuto: accordo triennale con il Napoli.

È ufficiale: Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio, atteso con grande entusiasmo dai tifosi partenopei, è stato confermato dal presidente Aurelio De Laurentiis con il consueto messaggio di benvenuto su Twitter.

Nel post pubblicato sui canali social del club, De Laurentiis ha accolto Lukaku con un semplice ma significativo “Benvenuto Romelu”, segnando così l’inizio di una nuova avventura per il bomber belga. Insieme al messaggio, il Napoli ha condiviso una foto esclusiva di Lukaku mentre firma il contratto con la maglia azzurra, simbolo di un accordo che si è concretizzato dopo settimane di trattative.

Lukaku, che oggi sosterrà il suo primo allenamento a Castel Volturno, rappresenta un rinforzo cruciale per il Napoli. La sua esperienza e il suo fiuto per il gol sono attesi con grande speranza da parte dei tifosi e della dirigenza, che vedono in lui una chiave fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi stagionali.

L’arrivo di Lukaku segna una nuova fase per la SSC Napoli, e il tecnico Antonio Conte può finalmente sorridere, contando su un giocatore di livello mondiale per il suo progetto tattico.