Lukaku travolto dall’accoglienza dei tifosi del Napoli, la reazione del belga: “Incredibile!”

Lukaku emozionato dall’affetto dei supporter azzurri all’arrivo all’Hotel Parker’s; oggi primo allenamento a Castel Volturno.

Romelu Lukaku, il possente attaccante belga, è stato accolto con un calore travolgente dai tifosi del Napoli all’esterno dell’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele. L’accoglienza calorosa ha sorpreso profondamente il calciatore, che non ha potuto fare a meno di esprimere il suo stupore con un semplice ma sincero: “Incredibile!”

Lukaku, sbarcato con un jet privato, è apparso radioso e visibilmente emozionato, indossando una camicia casual scura e pantaloni grigi con banda nera. Il suo arrivo è stato un evento che ha attirato l’attenzione di numerosi supporter, pronti a festeggiare il nuovo volto della squadra azzurra.

L’epica accoglienza non è passata inosservata: il gigante belga ha deciso di affacciarsi dal terrazzo dell’hotel, offrendo un saluto ai suoi nuovi sostenitori, mostrando un sorriso ampio e genuino. Questa manifestazione di affetto ha toccato profondamente Lukaku, che si è detto colpito dalla passione dei napoletani.

Il calciatore comincerà oggi il suo primo allenamento a Castel Volturno, dove avrà l’opportunità di incontrare i suoi nuovi compagni di squadra. Inoltre, Lukaku è previsto tra i convocati per la prossima sfida contro il Parma al Maradona, in programma per sabato.

La società partenopea è attesa oggi per un annuncio ufficiale, che sigillerà l’inizio di questa nuova avventura per Lukaku e per i tifosi del Napoli, pronti a sostenere il loro nuovo idolo.