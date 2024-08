Il Napoli insiste per Ebimbe: ecco l’ultimo rilancio per convincere l’Eintracht

Sotto la guida di Antonio Conte, il club partenopeo cerca di assicurarsi l’esterno Ebimbe per rinforzare le fasce e completare la rosa.

Con il calciomercato che entra nella fase finale, il Napoli è pronto a fare un nuovo tentativo per assicurarsi l’esterno destro Eric Junior Dina Ebimbe. Secondo le ultime indiscrezioni di TuttoMercatoWeb.com, il club partenopeo starebbe preparando un’offerta ‘migliore’ per l’Eintracht Francoforte. Dopo l’iniziale rifiuto per la prima proposta, il Napoli sembra intenzionato a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto, una formula che potrebbe risultare più appetibile per i tedeschi rispetto al diritto di riscatto.

Dina Ebimbe, classe 2000, è un giovane talento formatosi nel settore giovanile del Paris Saint-Germain. Dopo aver lasciato la capitale francese, ha dimostrato il suo valore in diversi contesti, guadagnandosi la reputazione di esterno versatile e di qualità. Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, sta cercando di rinforzare la propria squadra con giocatori che possano coprire le fasce in modo efficace. Ebimbe rappresenterebbe un rinforzo prezioso, in grado di giocare sia a destra che a sinistra e di alternarsi con gli attuali esterni Mazzocchi, Spinazzola e Olivera.

Antonio Conte ha da tempo espresso il desiderio di avere un esterno a tutta fascia, e l’arrivo di Ebimbe potrebbe finalmente soddisfare questa esigenza. Il calciomercato, quindi, si avvia verso una conclusione con grande intensità e aspettative. Resta da vedere se nelle prossime ore il Napoli riuscirà a concretizzare l’accordo con l’Eintracht Francoforte e a portare il giovane talento a Napoli.