Gilmour-Napoli, l’affare rischia di saltare definitivamente: ecco cosa è successo

L’intervento chirurgico di Matt O’Riley potrebbe compromettere definitivamente il trasferimento di Gilmour al Napoli.

Il Napoli si trova ad affrontare un imprevisto colpo basso sul mercato, con gravi ripercussioni sui suoi piani di rinforzo per il centrocampo. L’acquisto di Matt O’Riley dal Brighton, previsto per sostituire Billy Gilmour, ha subito una battuta d’arresto inaspettata. L’ex centrocampista del Celtic, che aveva fatto il suo debutto con il Brighton, ha subito un infortunio serio e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

Il tecnico del Brighton, Fabian Hürzeler, ha confermato la gravità della situazione: “Non posso dire con certezza quanto tempo ci vorrà per il recupero, ma è evidente che si tratta di un infortunio serio. O’Riley dovrà affrontare un’operazione.” Questo infortunio non solo complica i piani del Brighton, ma rischia di mandare in fumo l’affare che avrebbe dovuto portare Gilmour al Napoli.

Fonti dall’Inghilterra suggeriscono che, con l’incertezza riguardante O’Riley, il trasferimento di Gilmour verso Napoli potrebbe non concretizzarsi. Il permesso per il trasferimento del giocatore scozzese sembra essere in bilico, con il rischio concreto che l’affare possa saltare definitivamente.