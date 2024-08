Napoli insiste per Ebimbe, Manna studia una nuova formula

Il Napoli non molla Ebimbe dell’Eintracht Francoforte. Manna studia una formula per convincere i tedeschi. Conte lo vuole per la fascia destra.

Il Napoli non si arrende nella corsa a Eric Junior Dina Ebimbe. Nonostante il primo “no” dell’Eintracht Francoforte, il club azzurro continua a lavorare per l’esterno francese.

Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Manna ha presentato un’offerta iniziale: prestito gratuito con diritto di riscatto a 12 milioni, trasformabile in obbligo a determinate condizioni.

L’Eintracht, per ora, resiste. Ma il Napoli non molla la presa su quello che sembra essere il pupillo di Conte per la fascia destra.

“Sul fronte degli esterni Manna sta tenendo aperta un’altra pista sopravvissuta alle varie ipotesi venute fuori negli ultimi giorni: Eric Junior Dina Ebimbe, 23 anni, pendolino francese dell’Eintracht Francoforte che il direttore sportivo sta provando a strappare ai tedeschi in prestito con diritto oppure obbligo di riscatto a certe condizioni, fissato a 12 milioni. L’Eintracht resiste. E tra l’altro la mancata cessione di Osimhen resta un ostacolo”. Ebimbe, 23 anni, rappresenta una priorità per rinforzare la corsia destra.

La trattativa, tuttavia, si scontra con un ostacolo non da poco: “La mancata cessione di Osimhen resta un problema”, sottolinea il Corriere dello Sport. Il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe influenzare le mosse di mercato del Napoli.