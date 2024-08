Scott McTominay arriva a Napoli: visite mediche oggi a Pineta Grande

Il centrocampista scozzese Scott McTominay si prepara a diventare il sesto acquisto del mercato estivo del Napoli.

Scott McTominay sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Oggi è il giorno atteso, con il centrocampista scozzese in arrivo all’aeroporto di Capodichino intorno a mezzogiorno, pronto a completare le visite mediche. Il Napoli è pronto a chiudere il sesto colpo del mercato estivo con questo importante acquisto.

Il Corriere dello Sport riporta che McTominay, cresciuto a Lancaster ma con la carriera calcistica costruita al Manchester United, rappresenta un rinforzo significativo per la squadra partenopea. Con un passato da protagonista in Premier League e Champions League, McTominay porta con sé non solo esperienza ma anche una notevole capacità realizzativa, avendo segnato 10 gol in tutte le competizioni la stagione scorsa, tra cui 7 in Premier League e 1 in Champions League.

“È giunto il giorno di Scott McTominay: il Napoli lo attende oggi, dovrebbe atterrare a Capodichino con volo privato prima di mezzogiorno, ma ciò che conta è che sarà lui il sesto colpo del mercato estivo. Una rivoluzione, completamente rimodellato l’asse portante della squadra, una spina dorsale nuova di zecca che con l’arrivo del centrocampista della nazionale scozzese – nato in Inghilterra a Lancaster, contea di Lancashire – acquisirà qualità e quantità. E gol: ne ha segnati 10 una stagione fa in tutte le competizioni; 7 in Premier e uno in Champions. Un’arma in più che manca nella rosa di Conte, considerando le difficoltà in fase realizzativa di Lobotka e Anguissa”.

I dettagli dell’affare

Il Napoli, che ha già investito significativamente in questo mercato estivo, verserà al Manchester United una cifra di 30,5 milioni di euro per assicurarsi il giocatore. Il contratto di McTominay con i Red Devils era originariamente previsto fino al 2025, ma il club azzurro ha deciso di puntare su di lui per rinforzare la squadra.

“E ancora: McT porterà anche muscoli e centimetri – è alto un metro e 91 – e poi personalità da top player forgiata nel fuoco di Manchester, sponda United, una scuola straordinaria frequentata sin dal 2022, dalla prima porta delle giovanili. Con vista su Sir Alex Ferguson e un’epopea di fenomeni”.

“Il Napoli lo pagherà 30,5 milioni di euro, un altro investimento di proporzioni notevoli considerando che il contratto di Scott con lo United era in scadenza nel 2025. McTominay, dicevamo, arriverà oggi in Italia: la certezza è questa e tanto basta”.

Le visite mediche di McTominay non si svolgeranno a Villa Stuart, come inizialmente previsto, ma presso Pineta Grande, vicino al centro sportivo di Castel Volturno. Questo cambiamento di sede non influisce però sulla certezza che il trasferimento del centrocampista scozzese si concretizzerà senza intoppi.