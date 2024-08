McTominay-day: lo scozzese atterra a Capodichino alle 11:30

Scott McTominay arriva a Napoli con volo privato da Manchester. Nel pomeriggio primo allenamento a Castel Volturno.

È tutto pronto per il McTominay-day a Napoli. Il centrocampista scozzese sta per diventare ufficialmente un giocatore azzurro, con l’arrivo previsto in mattinata.

Manuel Parlato di Sportitalia ha svelato i dettagli dell’arrivo:

“McTominay sbarcherà direttamente a Capodichino, atterrerà con un volo privato da Manchester alle ore 11:30.”

Dopo l‘accoglienza calorosa riservata a Romelu Lukaku, i tifosi del Napoli si preparano a un altro bagno di folla per il colpo McTominay.

Il programma della giornata è serrato. Il centrocampista dello United già nel primo pomeriggio dovrebbe spostarsi su Castel Volturno per il primo allenamento agli ordini di Antonio Conte e conoscere i nuovi compagni.

Per quanto riguarda le visite mediche, sembra che McTominay abbia già svolto gran parte dei controlli in Inghilterra:

“È molto probabile che il giocatore svolga soltanto una residua parte di visite in una clinica campana.”

L’arrivo di McTominay segna un altro colpo importante per il mercato del Napoli. Il centrocampista scozzese va ad arricchire la rosa a disposizione di Antonio Conte, confermando le ambizioni del club partenopeo.

I tifosi azzurri dopo Lukaku sono pronti ad accogliere il loro nuovo beniamino,con un nuovo bagno di folla.