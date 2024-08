Lukaku in arrivo a Napoli, grande attesa al Grand Hotel Parker’s: la firma e poi l’annuncio ufficiale

Lukaku è diretto al Grand Hotel Parker’s per finalizzare il trasferimento e incontrare i tifosi: il Napoli lavora alla cessione di Osimhen.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. È il giorno di Romelu Lukaku a Napoli. Il bomber belga, atteso con grande entusiasmo dai tifosi partenopei, è in viaggio verso la città campana per completare il suo trasferimento al Napoli. La sua meta è il prestigioso Grand Hotel Parker’s, situato lungo il Corso Vittorio Emanuele, dove si svolgeranno le ultime formalità e l’annuncio ufficiale del suo ingaggio.

Dopo essere atterrato a Roma per sottoporsi alle visite mediche presso Villa Stuart, Lukaku ha ricevuto un’accoglienza calorosa dai supporter azzurri. Numerosi tifosi si sono radunati all’esterno della clinica per scattare foto e chiedere autografi al giocatore, confermando l’entusiasmo per il suo arrivo.

Completati gli accertamenti, l’attaccante, accompagnato dal procuratore Federico Pastorello, è salito a bordo del suo van e si è diretto verso Napoli. L’arrivo di Lukaku è previsto intorno alle 19, e già una folla di tifosi si è radunata all’esterno del Grand Hotel Parker’s in attesa di vederlo.

Lukaku, ex attaccante della Roma, è pronto a prendere il posto di Victor Osimhen, il quale sta per lasciare Napoli per trasferirsi in una destinazione tra Al-Ahli e Chelsea. Con il probabile addio di Osimhen, il club partenopeo non solo accoglierà Lukaku, ma potrebbe anche intensificare le trattative per altre acquisizioni, con nomi come Billy Gilmour che circolano tra le opzioni in discussione.