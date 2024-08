Osimhen tra Al-Ahli e Chelsea, Romano: “Il nigeriano dira sì agli arabi ad una condizione”

Il futuro di Osimhen si decide tra le offerte di Al-Ahli e Chelsea: Romano rivela la condizione chiave per l’accordo con il club saudita.

La cessione di Victor Osimhen sta prendendo forma, con il bomber nigeriano al centro di una battaglia di mercato tra Al-Ahli e Chelsea. L’attaccante del Napoli, che ha attirato l’attenzione di molti club di prestigio, sembra essere sempre più vicino a un trasferimento, con trattative che si intensificano giorno dopo giorno.

Secondo le ultime dichiarazioni di Fabrizio Romano, rinomato esperto di mercato, il trasferimento di Osimhen al club saudita Al-Ahli dipende da una condizione chiave: “Osimhen accetta di trattare con l’Al-Ahli solo se verrà inserita una clausola rescissoria nel contratto. La trattativa proseguirà, e i dirigenti dell’Al-Ahli sono attesi in Italia a breve per ulteriori discussioni”, ha scritto Romano sul suo profilo X.

Nel frattempo, il Chelsea non ha intenzione di mollare la presa. I Blues stanno negoziando intensamente i termini dell’accordo per assicurarsi il talentuoso attaccante, dimostrando un forte interesse per il calciatore classe 1998. La concorrenza tra i due club è alta e la decisione finale di Osimhen potrebbe dipendere da fattori economici e contrattuali cruciali.

Il Napoli, che ha abbassato le sue pretese per facilitare una cessione nei giorni finali della sessione estiva di calciomercato, osserva attentamente l’evolversi della situazione. La decisione su dove andrà a giocare Osimhen potrebbe arrivare a breve, con sviluppi attesi su entrambi i fronti.