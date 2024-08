De Laurentiis sulla parodia di Max Giusti: “Mi rappresenta? Capisco che non devo essere così”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commenta con spirito sportivo l’imitazione del comico romano Max Giusti.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente espresso il suo parere sulla parodia che il comico Max Giusti gli dedica nel programma “Gialappa Show”, trasmesso su Sky sul canale TV8. In una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, De Laurentiis ha commentato con ironia e apertura la performance di Giusti, che ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli spettatori.

Il “Gialappa Show” è noto per le sue satiriche e divertenti parodie, che spesso diventano virali sui social media. Tra le interpretazioni più applaudite c’è proprio quella di Max Giusti, il quale ha creato una maschera e un personaggio ispirati a De Laurentiis. Questa imitazione ha suscitato particolare ilarità tra i sostenitori del Napoli, grazie alla sua capacità di esaltare i tratti caratteristici e le peculiarità del presidente.

Rivolgendosi al Corriere della Sera, De Laurentiis ha detto: “Mi fa molto ridere. Vedendo come mi rappresenta, capisco che io non devo essere così. Mi migliora, mi educa (ride; ndr)!” Con queste parole, il presidente ha dimostrato non solo di apprezzare l’umorismo di Giusti, ma anche di accogliere la parodia con un atteggiamento sportivo e positivo.