Osimhen-Al-Ahli, incontro a Roma: offerta shock da 30 milioni l’anno

L’Al-Ahli alza la posta per Victor Osimhen. Summit a Roma tra l’agente Calenda e il DS del club saudita.

L’Al-Ahli fa sul serio per Victor Osimhen. Il club saudita ha messo sul piatto un’offerta che fa tremare i polsi: 30 milioni di euro all’anno per quattro stagioni.

Gianluca Di Marzio di Sky Sport rivela gli ultimi sviluppi:

“Come raccontato nelle ultime ore dalla nostra redazione, c’è stata un’apertura dell’attaccante. E a breve è previsto un incontro tra l’agente di Osimhen e il direttore sportivo del club saudita.”

L’incontro decisivo si terrà a Roma. Di Marzio aggiunge:

“A breve è previsto un incontro a Roma tra Roberto Calenda, agente di Osimhen, e il direttore sportivo dell’Al-Ahli.”

L’offerta monstre sembra aver fatto breccia. Il giornalista spiega:

“Nelle scorse ore l’Al-Ahli ha aumentato l’offerta precedente presentata al Napoli per Victor Osimhen. E visto il ricco rilancio accompagnato da nuove proposte faraoniche, l’attaccante ha deciso di aprire al club saudita.”

Il Napoli osserva interessato. Di Marzio sottolinea:

“Dall’altra parte, anche il Napoli spera di poter chiudere l’operazione con l’Al-Ahli.”

Resta da definire la cifra del trasferimento. Il giornalista conclude:

“Se Osimhen accetterà la proposta, le due società cercheranno l’intesa sulle cifre. Probabile la richiesta di una clausola rescissoria.”

Il Chelsea, altra pretendente, sembra ora defilato:

“L’offerta fatta dal Chelsea per l’ingaggio del giocatore al momento è bassa. Per questo non c’è intesa con il club inglese ad oggi.”

La telenovela Osimhen entra nel vivo. L’incontro di Roma potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro del bomber nigeriano.