RAI – Offerta record dell’Al-Ahli per Osimhen: De Laurentiis non convinto

I sauditi propongono ad Osimhen 30 milioni netti per 4 anni, ma il presidente del Napoli chiede almeno 90 milioni per chiudere l’affare.

Nel giorno dell’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli, l’attenzione si sposta su Victor Osimhen, con l’Al-Ahli che sta facendo pressing per il talentuoso attaccante nigeriano. Secondo il giornalista Ciro Venerato, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, la trattativa con i sauditi è in pieno svolgimento e potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Osimhen.

Venerato ha rivelato nell’edizione del TG2 Sport che Lee Congerton, ex direttore sportivo dell’Atalanta e ora in forza all’Al-Ahli, è giunto in Italia con un’offerta tentatrice: 30 milioni di euro netti per i prossimi 4 anni. Un’offerta che potrebbe risultare difficile da rifiutare per il giocatore e il suo agente, Calenda, atteso a Roma nei prossimi giorni.

Tuttavia, l’ostacolo principale resta Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che al momento considera l’offerta degli arabi ancora insufficiente. Secondo Venerato, De Laurentiis ha già respinto una proposta di 70 milioni di euro più bonus e punta a una cifra vicina ai 90 milioni, avvicinandosi così ai 100 milioni richiesti.

Nel frattempo, il Napoli attende anche un possibile ritorno di interesse da parte del Chelsea. Tuttavia, la differenza salariale potrebbe giocare un ruolo determinante: gli arabi sono disposti a offrire al calciatore uno stipendio triplo rispetto a quello che potrebbero garantire gli inglesi. Questo scenario ha portato a un congelamento delle trattative per altri potenziali acquisti, come Gilmour ed Ebimbe, come sottolineato da Venerato.