Mazzocchi: “Il Napoli è forte, la difesa a tre è nuova per tutti. Siamo partiti da zero con un grande allenatore. Sui miei tatuaggi…”

Pasquale Mazzocchi, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza con la squadra partenopea e sui recenti sviluppi in campionato. Il calciatore ha condiviso riflessioni personali, analisi tattiche e anche un tocco di introspezione personale.

Mazzocchi ha aperto l’intervista parlando del recente successo del Napoli contro il Bologna, sottolineando come questa vittoria abbia contribuito a rafforzare la consapevolezza della squadra: “Sicuramente la vittoria con il Bologna ci dà maggiore consapevolezza. Pensiamo di essere una squadra forte e di poter dire la nostra.” Questo successo, secondo Mazzocchi, è un segnale positivo che dimostra la crescita e la solidità del Napoli in questa stagione.

Il Nuovo Modulo e le Sfide del Campionato

Una delle principali novità in casa Napoli è l’adozione di un nuovo modulo con difesa a tre, una strategia che Mazzocchi definisce “nuova per tutti”. Il calciatore ha spiegato che, sebbene il cambiamento richieda un periodo di adattamento, è fondamentale analizzare e correggere gli errori per migliorare le prestazioni in campo: “Stiamo giocando con la difesa a tre ed è una cosa nuova per tutti. Dobbiamo apprendere quanto ci dice il mister ed analizzare gli errori per correggerli.”

Mazzocchi ha anche parlato della preparazione necessaria per affrontare un campionato competitivo: “Ci vuole equilibrio, perché il campionato è duro e quindi dobbiamo essere preparati anche alle avversità. Avere la testa in campo è importante, perché bisogna essere preparati a tutto.”

Il Parma e Conte: Riflessioni Personali

Riguardo al Parma, Mazzocchi ha espresso il suo apprezzamento per il ritorno della squadra emiliana in Serie A: “Parma è stata una parentesi importante della mia carriera, sono contento che sono saliti in Serie A perché la piazza lo merita.” Tuttavia, il calciatore ha chiarito che, nonostante la sua stima per il Parma, l’obiettivo del Napoli sabato prossimo sarà quello di conquistare i tre punti.

In merito a Antonio Conte, il tecnico che guida il Napoli, Mazzocchi ha elogiato il suo contributo alla squadra: “Siamo partiti da zero, con un grande allenatore, che ci sta insegnando tanto in questo periodo. Possiamo imparare tanto.”

Tatuaggi e Vita Personale

Sul piano personale, Mazzocchi ha parlato dei suoi tatuaggi, che considera una mappa della sua vita: “I miei tatuaggi sono un po’ come la mappa della mia vita. Ho tatuato i miei fallimenti e le mie vittorie. I fallimenti vanno ricordati per provare a migliorarsi in futuro.” Il calciatore ha rivelato che, nonostante le difficoltà di conciliare la vita familiare con gli impegni calcistici, l’esperienza di diventare padre è particolarmente significativa per lui.

In conclusione, Mazzocchi ha ribadito il suo impegno verso la squadra e l’importanza del lavoro duro per ottenere risultati positivi: “Il compito del mister è mettere in risalto le caratteristiche di ogni calciatore. Mi sta dando tanta fiducia e io cerco di ripagarlo dando sempre il massimo.”