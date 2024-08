Gilmour-Napoli, c’è il via libera: il Brighton apre alla cessione

Svolta nell’affare Gilmour-Napoli: il Brighton autorizza il centrocampista a volare in Italia. La volontà del giocatore decisiva per sbloccare la trattativa.

Il Napoli è a un passo da Billy Gilmour. Il Brighton ha dato il via libera al centrocampista scozzese per volare in Italia e finalizzare il trasferimento in azzurro.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, lancia la bomba di mercato: “Billy Gilmour ha ricevuto il via libera da parte del Brighton per volare in Italia. Come sempre detto in questi giorni l’operazione Billy Gilmour al Napoli non è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo.”

La trattativa, che sembrava arenata dopo l’infortunio di Matt O’Riley, ha subito una svolta improvvisa. La determinazione di Gilmour nel vestire la maglia del Napoli ha fatto la differenza.

Il giovane scozzese potrebbe essere l’ultimo colpo del mercato azzurro. Napoli e Brighton avevano già trovato un accordo economico nei giorni scorsi, ma l’operazione si era complicata per motivi tecnici.

Ora, nell’ultimo giorno di mercato, la situazione si è sbloccata. Gilmour è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli di Antonio Conte, rinforzando ulteriormente il centrocampo partenopeo.

I tifosi azzurri attendono con ansia l’ufficialità. Gilmour potrebbe essere il tassello finale del mercato del Napoli, chiudendo in bellezza una campagna acquisti ambiziosa.