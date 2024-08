Caso Osimhen, Galetti: “Il Chelsea sta spingendo molto sul Napoli per finalizzare l’accordo”

Rudy Galetti conferma: Il Chelsea sta accelerando per chiudere l’affare con Osimhen prima della scadenza del mercato estivo.

Il futuro di Victor Osimhen è al centro delle trattative di mercato in queste ore, con il Chelsea che sembra essere il club più vicino a chiudere l’affare con il Napoli. L’Al Ahli, inizialmente interessato al bomber nigeriano, si è defilato dalla corsa, non riuscendo a trovare un accordo con il club partenopeo.

Secondo Rudy Galetti, noto esperto di mercato internazionale, il Chelsea sta accelerando le negoziazioni per assicurarsi Osimhen prima della chiusura del mercato estivo in Europa, prevista per mezzanotte. Le trattative sono in fase avanzata, con un principio d’accordo già stabilito tra il club inglese e il calciatore nigeriano. Tuttavia, rimane da definire l’intesa definitiva riguardante il costo del cartellino e le condizioni dell’ingaggio.

Galetti ha dichiarato: “Il Chelsea sta facendo di tutto per finalizzare l’accordo con il Napoli quanto prima, sfruttando i termini già concordati con il giocatore. Il tempo stringe, e i Blues stanno lavorando intensamente per chiudere la trattativa prima della scadenza del mercato.”

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, e il resto della dirigenza sperano di risolvere la situazione rapidamente, poiché Osimhen, attualmente ai margini della rosa, potrebbe presto lasciare il club campano. Con la chiusura imminente del mercato estivo, il Chelsea è determinato a completare questo importante acquisto e rafforzare ulteriormente il proprio attacco con il talentuoso bomber nigeriano.

Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un accordo definitivo entro la scadenza, ma l’entusiasmo intorno all’affare è palpabile e potrebbe concludersi con un’importante mossa di mercato per i Blues e non solo.