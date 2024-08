Gilmour al Napoli, il retroscena: “L’ok di De Laurentiis è arrivato dopo le 15, ora è corsa contro il tempo”

Gilmour pronto a firmare, mentre il Napoli si prepara a chiudere anche l’eventuale cessione di Osimhen al Chelsea.

Il Napoli ha raggiunto oggi un’importante intesa per l’acquisto del centrocampista scozzese Billy Gilmour, con solo gli ultimi dettagli burocratici che separano il giocatore dall’ufficializzazione del trasferimento. La svolta decisiva è avvenuta nella giornata odierna, dopo una prolungata attesa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Umberto Chiariello su X, la situazione si è evoluta rapidamente. “Fino alle 14:07, Aurelio De Laurentiis non aveva ancora dato il via libera definitivo,” ha rivelato Chiariello. “Tuttavia, dopo le 15:00, il presidente del Napoli ha dato l’ok, dando avvio a una corsa contro il tempo per completare tutta la documentazione necessaria. Il termine ultimo per presentare i documenti è fissato per le 23:00 in Inghilterra, ovvero la mezzanotte in Italia.”

Chiariello ha anche fornito ulteriori dettagli sulle trattative in corso. “Con l’arrivo di Gilmour, il Napoli compie un altro grande colpo di mercato. Tuttavia, per quanto riguarda un possibile rinforzo per l’esterno destro, il club potrebbe restare con Zerbin o, al massimo, considerare un nome come Antonio Candreva, anche se quest’ultimo è piuttosto difficile. Eventualmente, se ne parlerà a gennaio.”

Oggi segna anche una giornata cruciale per il mercato estivo europeo, che chiuderà alle 24:00. Oltre alla questione Gilmour, il Napoli è alle prese con la possibile cessione di Victor Osimhen al Chelsea, un’altra operazione che potrebbe influenzare ulteriormente le dinamiche di mercato.