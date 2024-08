Tacchinardi: “Napoli, occhio al 3-5-2 con McTominay. Scudetto? Ecco la mia previsione”

L’ex calciatore della Juventus analizza l’andamento del Napoli, rivelando la sua griglia scudetto per la stagione 2024/25.

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus e attuale allenatore, ha condiviso le sue preziose osservazioni riguardo al Napoli e al prossimo incontro con il Parma, in un’intervista esclusiva a Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss Napoli.

Tacchinardi ha iniziato il suo intervento commentando la performance del Napoli nella partita contro il Verona: “Forse Conte non si aspettava il secondo tempo del Napoli a Verona. Non sembrava la squadra di Conte, non sembrava la squadra con il veleno che caratterizza il suo gioco. Nonostante il Bologna non sia la stessa squadra dell’anno scorso, abbiamo visto un Napoli molto grintoso e feroce. Conte vive di pressioni e sfide continue e contro il Bologna ho rivisto le sue squadre.”

Il tecnico ha poi posto l’accento sull’importanza del prossimo match del Napoli contro il Parma di Fabio Pecchia, previsto per domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona. “Sarà una bellissima partita”, ha dichiarato Tacchinardi, “e il Napoli deve confermare l’entusiasmo ritrovato nell’ultima gara. Il Parma è una squadra giovane e frizzante, capace di far male in campo aperto. Il Napoli deve fare attenzione e mantenere alta la concentrazione.”

Particolare attenzione è stata dedicata all’imminente arrivo di Scott McTominay e al possibile cambiamento tattico del Napoli. “Occhio al 3-5-2 con l’arrivo dello scozzese”, ha avvertito Tacchinardi. “Mi aspetto che Conte possa utilizzare Kvara alle spalle di Lukaku, con un centrocampo a cinque. Questa potrebbe essere una chiave importante per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori.”

Infine, Tacchinardi ha espresso la sua opinione sulla griglia scudetto per la stagione in corso: “Metto l’Inter davanti, poi Juventus e Napoli. Non includo né il Milan né la Roma in questa mia previsione.”