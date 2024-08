Atalanta, ultimo tentativo per Raspadori: il Napoli ha deciso. Spuntano altre soluzioni

Nonostante i tentativi della Dea di acquistare Raspadori, il Napoli ha confermato la sua posizione: ora occhio a El Shaarawy e Zhegrova.

L’Atalanta ha fatto un ultimo tentativo per acquistare Giacomo Raspadori dal Napoli, ma la società azzurra ha confermato la propria decisione di non cedere l’attaccante. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su SportItalia, la Dea ha cercato di rinforzare il proprio organico con l’attaccante napoletano, ma le trattative non sono andate a buon fine.

Nel suo articolo pubblicato su SportItalia, Pedullà ha sottolineato che l’Atalanta, guidata dalla famiglia Percassi, ha cercato fino all’ultimo minuto di mercato per strappare Raspadori al Napoli. Tuttavia, la dirigenza partenopea ha deciso di mantenere il giocatore, ritenendolo una risorsa chiave per la stagione in corso.

Con il trasferimento di Raspadori bloccato, l’Atalanta ha iniziato a esplorare altre opzioni per potenziare la propria squadra. Secondo Pedullà, l’idea di un ulteriore rinforzo è rivolta a Stephan El Shaarawy della Roma. Il calciatore potrebbe diventare un obiettivo concreto per i bergamaschi, specialmente ora che la Roma ha recentemente acquisito Alexis Saelemaekers dal Milan, il che potrebbe ridurre lo spazio per El Shaarawy.

“L’Atalanta vuole puntellare la squadra nelle ultime ore di mercato. La dea ha provato a trattare con il Napoli per Raspadori ma nelle idee della società c’è anche un altro azzurro: El Shaarawy. Il giocatore della Roma resta un’idea per il club della famiglia Percassi se dovessero sfumare le altre piste, a maggior ragione ora che il club giallorosso ha preso Saelemaekers dal Milan e quindi per lui gli spazi sarebbero ristretti”.

In aggiunta, l’Atalanta sta monitorando anche il profilo di Edon Zhegrova, esterno d’attacco del Lille. Zhegrova è stato già sondato da club prestigiosi come Manchester United e Fulham, e il suo futuro dipenderà dalle richieste economiche del Lille, che sono attese a breve.