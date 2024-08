Il calciomercato del Napoli genera incredulità, Buongiorno senza parole: “Che calciatore, è immarcabile”

Il difensore Alessandro Buongiorno esalta il nuovo acquisto Lukaku, mentre Conte lo prepara per la ripresa del campionato.

In casa Napoli, il calciomercato è il tema principale del momento e continua a generare entusiasmo e aspettative. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club azzurro, è impegnato a chiudere le ultime trattative mentre la squadra si prepara a un’importante sfida.

Tra le novità più interessanti, spicca l’arrivo di Romelu Lukaku, che si è presentato al Napoli in ottima forma fisica, con un peso di 103 kg, praticamente lo stesso che aveva durante il suo periodo all’Inter. Questo è stato confermato anche dai compagni di squadra, come il difensore Alessandro Buongiorno, che ha dichiarato: “Che calciatore, è immarcabile.” Queste parole non fanno altro che accentuare l’eccitazione intorno al belga e alle sue potenzialità nel nostro campionato.

Lukaku, tuttavia, non sarà ancora in campo dal primo minuto nella partita di sabato contro il Parma. L’allenatore Antonio Conte ha deciso di convocarlo, ma il bomber belga partirà dalla panchina. Nonostante la sua forma fisica eccellente, Lukaku deve ancora recuperare il ritmo partita e sfrutterà la pausa del campionato per lavorare intensamente con lo staff tecnico.