Calciomercato Napoli: Conte chiede due rinforzi. Gaetano al Cagliari, Mario Rui in bilico

Ultime ore di mercato per il Napoli. Conte vuole due innesti, Gaetano vicino al ritorno a Cagliari. Mario Rui verso la Turchia.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al rush finale di mercato. Con la chiusura delle trattative prevista per mezzanotte, gli azzurri lavorano su più fronti tra acquisti e cessioni.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, rivela il futuro di Gianluca Gaetano:

“La trattativa che porterà il classe 2000 in Sardegna, infatti, è in fase di definizione. Per lui si tratta di un ritorno dopo che la scorsa stagione con il Cagliari ha preso parte a 11 gare collezionando 4 gol e 1 assist”.

Per Mario Rui, invece, si apre uno scenario turco. Di Marzio spiega:

“A mezzanotte si chiude la sessione estiva. Per cedere in Turchia (per esempio, Mario Rui) c’è tempo invece fino al 13 settembre”.

Conte non si accontenta e chiede rinforzi. Di Marzio aggiunge:

“Il Napoli può rinforzare ulteriormente la rosa con i due innesti chiesti da Conte: attende novità anche per Eric Junior Dina Ebimbe, anche se nella lista degli esterni potrebbero esserci altre due alternative, come anche Pol Lirola.”

Intanto, il tecnico salentino blocca una partenza:

“Oggi intanto Conte potrebbe liberare Alessio Zerbin, direzione Monza. Due giorni fa aveva bloccato la sua partenza”.

Il Napoli si prepara a vivere ore frenetiche. Conte attende rinforzi, mentre la dirigenza lavora alle cessioni. Il mercato azzurro promette scintille fino all’ultimo secondo.