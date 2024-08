Gilmour spinge per il Napoli: il Brighton potrebbe cedere

Il centrocampista scozzese preme per il trasferimento in azzurro. Possibile apertura del Brighton nelle ultime ore di mercato.

Il Napoli non molla Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese del Brighton spinge per vestire l’azzurro, con gli inglesi che potrebbero aprire al trasferimento in extremis.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, rivela sul suo sito: “Mancano ormai poche ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. In questo ultimo giorno il Napoli farà un altro tentativo per Gilmour del Brighton.”

Il giornalista aggiunge un dettaglio cruciale: “Lo scozzese continua a spingere per potersi trasferire in azzurro. Dal Brighton potrebbe esserci una nuova apertura.”

L’infortunio di O’Riley complica la situazione, ma potrebbe anche favorire il Napoli. Di Marzio spiega:

“A complicare il tutto, infatti, è stato l’infortunio di O’Riley di qualche giorno fa, che era stato preso proprio per sostituire il classe 2001. Il club inglese in queste ore potrebbe andare alla ricerca di un sostituto del danese.”

Il Napoli di Antonio Conte attende sviluppi, pronto a sferrare l’assalto decisivo per Gilmour. La giornata si preannuncia bollente, con il mercato azzurro che potrebbe regalare l’ultimo colpo a centrocampo.

Gilmour spinge, il Brighton riflette e il Napoli spera. Le prossime ore saranno decisive per il futuro dello scozzese e per il centrocampo partenopeo.