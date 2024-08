Osimhen-Al Ahli, è fatta! Romano: “Prenotate le visite mediche”. Ecco quanto incassa il Napoli

Victor Osimhen dice addio al Napoli: l’attaccante nigeriano è ad un passo dall’Al Ahli. Dopo quattro stagioni in azzurro, condite dallo storico scudetto, il bomber si prepara a una nuova avventura in Arabia Saudita.

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha confermato l’imminente trasferimento:

“Accordo raggiunto tra i due club, pacchetto definitivo da 75-80 milioni. Già prenotate le visite mediche per il calciatore che andrà a guadagnare per quattro anni 25-30 milioni netti a stagione più clausola.”

Il Napoli cede il suo gioiello dopo una lunga telenovela di mercato. PSG e Chelsea si sono defilati, lasciando campo libero all’Al Ahli.

Osimhen lascia l’Italia da capocannoniere e campione in carica. In Arabia lo attende un contratto faraonico: 25-30 milioni netti a stagione per quattro anni, cifre che hanno fatto la differenza nella sua scelta.

Aurelio De Laurentiis incassa una cifra importante, tra i 75 e gli 80 milioni. Il presidente del Napoli aveva resistito fino all’ultimo, sperando in un rilancio del PSG per un pacchetto comprensivo di Kvaratskhelia.

Con le visite mediche già programmate, la saga Osimhen-Napoli volge al termine. I tifosi azzurri si preparano a salutare il loro bomber, protagonista di stagioni indimenticabili all’ombra del Vesuvio.

