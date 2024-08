Napoli, idea Candreva per la fascia: Manna valuta le alternative – IL MATTINO

Il Napoli cerca rinforzi sulla fascia destra. Manna studia il colpo Candreva, ma tiene vive le piste Ebimbe e Lirola.

Il Napoli non smette di sorprendere sul mercato. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, sta sondando diverse piste per rinforzare la fascia destra e regalare ad Antonio Conte un’alternativa di livello a Mazzocchi.

Secondo Il Mattino, spunta una clamorosa idea:

“Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sta provando alcune operazioni in extremis: per Eric Junior Dina Ebimbe, 23 anni, esterno francese, l’Eintracht Francoforte vuole 12 milioni. Poi ha puntato Pol Lirola che il Marsiglia è pronto a girare in prestito gratuito e uno svincolato, l’ex Salernitana Candreva (ma non c’è fretta in questo caso perché potrebbe arrivare anche a mercato finito).”

La pista Candreva rappresenta una novità assoluta. L’esperto esterno, libero dopo l’esperienza alla Salernitana, potrebbe essere un’opzione low-cost per il Napoli.

Manna non perde di vista Ebimbe, ma la richiesta dell’Eintracht complica la trattativa. Più agevole la strada che porta a Lirola, che il Marsiglia cederebbe in prestito gratuito.

Il Napoli di Conte cerca l’ultimo tassello per completare la rosa. Il tempo stringe e Manna deve decidere. Candreva potrebbe essere la soluzione last-minute, ma Ebimbe resta il preferito di Conte. Con Lirola sullo sfondo, il Napoli tiene vive tutte le opzioni.

La fascia destra è l’ultimo tassello per completare la rosa. I tifosi aspettano novità, mentre la dirigenza lavora sotto traccia. Il mercato del Napoli non smette di regalare sorprese.