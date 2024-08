Conte: “Il murale di Maradona è un luogo di culto pazzesco”

Antonio Conte rivela la sua visita notturna al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Il tecnico del Napoli: “Bellissima esperienza, si respira un’aria particolare”

Antonio Conte svela un retroscena emozionante: la sua visita notturna al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Il tecnico del Napoli ha reso omaggio al Pibe de Oro in segreto, ma l’esperienza lo ha profondamente colpito.

Nella conferenza stampa pre Napoli-Parma, Conte ha rivelato:

“Sono stato alle 23:30 al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli con mia moglie, mia figlia e mio fratello, non so come avete fatto a scoprirlo, qualcuno mi avrà riconosciuto. Bellissima esperienza, è un posto di culto, si respira un’aria particolare, incredibile, c’è un’energia pazzesca.”

Il tecnico salentino ha sottolineato la volontà di mantenere riservata la visita:

“Ci tenevo ad andare e sono contento di averlo fatto ma è strano si sia saputo. Volevo farlo in silenzio ma sono stato molto contento di averlo fatto senza scorte particolari.”

Il largo Maradona è diventato negli anni una vera e propria meta di pellegrinaggio, attirando centinaia di migliaia di turisti e appassionati. Anche rappresentanti delle squadre avversarie del Napoli spesso vi si recano in visita.

La visita di Conte al murale di Maradona testimonia il profondo legame che il tecnico sta sviluppando con la città e la sua storia calcistica. Un gesto che sicuramente sarà apprezzato dai tifosi azzurri.

L’omaggio di Conte a Maradona, seppur svelato, rafforza il suo rapporto con Napoli e la sua leggenda calcistica, promettendo un’avventura emozionante sulla panchina azzurra.