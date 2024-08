Conte visita il murales di Maradona: di notte ai quartieri spagnoli

Antonio Conte ha visitato il murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli in incognito, di notte.

Antonio Conte ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona in modo discreto e personale. Il nuovo allenatore del Napoli ha scelto di visitare il celebre murales ai Quartieri Spagnoli lontano dai riflettori, in un blitz notturno che non è passato inosservato.

Secondo quanto riporta Repubblica:

“Di notte, senza clamori, lontano dalle telecamere e dai fotografi. Antonio Conte ha voluto che la sua prima visita al murales di Diego Armando Maradona fosse un momento intimo e per questo si è presentato ai Quartieri Spagnoli in maniera anonima, anche se il suo blitz non è sfuggito agli occhi e alle orecchie che vegliano sui vicoli.”

Conte ha scelto il momento perfetto per questa visita speciale:

“Il tecnico leccese ha invece progettato il suo pellegrinaggio utilizzando il giorno di vacanza concesso alla squadra, dopo la vittoria contro il Bologna.”

L’allenatore ha commentato così la sua esperienza:

“Era il primo successo sulla panchina azzurra e devo dire che mi ha regalato sensazioni forti. È stato bello”. Idem per l’omaggio a Maradona.”

Questa visita segreta dimostra il rispetto di Conte per la storia del Napoli e per la figura di Maradona. Il tecnico ha voluto vivere un momento di profonda connessione con l’icona partenopea, lontano dal clamore mediatico.