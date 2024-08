De Laurentiis fa all-in: 137 milioni spesi per il Napoli di Conte

Aurelio De Laurentiis ha investito pesantemente sul mercato per assecondare le richieste di Antonio Conte. I colpi che fanno sognare i tifosi azzurri.

Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare marcia. Il presidente del Napoli ha sorpreso tutti con una campagna acquisti faraonica, investendo ben 137 milioni di euro per rinforzare la squadra di Antonio Conte.

Come riporta il Corriere dello Sport, a Napoli si dice “è asciuto pazzo o’padrone” quando qualcuno cambia improvvisamente il suo modo di agire. E De Laurentiis sembra aver fatto proprio questo.

Il quotidiano spiega la strategia del patron azzurro: “I tifosi vedendo le operazioni Lukaku, McTominay e Gilmour si stanno chiedendo se De Laurentiis abbia perso il senno, o se stia attraversando una fase di filantropia acuta. Niente di tutto questo, Aurelio sembra aver intrapreso l’unica via per il rilancio del Napoli: spendere per consegnare a Conte una squadra in grado di competere per un posto in Champions.”

De Laurentiis ha fatto all-in, scommettendo sul tecnico salentino e assecondandolo in quasi tutte le sue richieste di mercato. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva per tornare immediatamente in Champions League.

Con gli arrivi di Lukaku, McTominay e Gilmour, il Napoli si è notevolmente rinforzato in ogni reparto. Questi colpi di mercato hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi, che ora sognano in grande per la prossima stagione.

La mossa di De Laurentiis rappresenta un cambio di rotta significativo nella gestione del club. Il presidente ha dimostrato di voler investire pesantemente per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.