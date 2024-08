Lukaku-Napoli, è il grande giorno: visite mediche e abbraccio con Conte

Romelu Lukaku atterra a Roma questa mattina per le visite mediche a Villa Stuart. Il bomber belga atteso a Napoli per incontrare Conte e firmare il contratto.

Il Napoli si prepara ad accogliere Romelu Lukaku. L’attaccante belga è pronto a iniziare la sua nuova avventura in azzurro, con una giornata che si preannuncia intensa e carica di emozioni.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Big Rom è in viaggio verso la Capitale:

“L’attaccante belga è in viaggio verso Roma, dove è atteso intorno alle 10. La sua giornata prevede visite mediche di rito a Villa Stuart con anche trasferimento a Napoli e abbraccio con Antonio Conte.”

Il colpo Lukaku rappresenta l’ennesimo capolavoro di mercato di Aurelio De Laurentiis, che si conferma instancabile anche senza gli introiti della Champions League. Il presidente, attualmente al Festival del Cinema di Venezia, ha orchestrato un’operazione che ha del clamoroso.

Il bomber partirà da Bruxelles a bordo di un volo privato, atterrando a Roma in tarda mattinata. Dopo le visite mediche a Villa Stuart, Lukaku si dirigerà verso Napoli, dove potrebbe fare una tappa a Castel Volturno per un primo assaggio di allenamento con i nuovi compagni.

L’arrivo di Lukaku è stato possibile grazie alla risoluzione degli ultimi dettagli burocratici:

“Il placet per mettere in moto il meccanismo trasferimento-visite è arrivato ieri: risolti gli aspetti (ostacoli) legati ai diritti d’immagine, il club azzurro ha definito tutti gli altri passaggi burocratici con il Chelsea e i Blues hanno autorizzato i test.”

Il belga firmerà un contratto triennale fino al 2027, con un ingaggio di 6 milioni a stagione più bonus, beneficiando del Decreto Crescita. L’attesa per vederlo in campo è già altissima:

“Sabato, dovrebbe essere al Maradona in occasione della terza partita del campionato, in programma alle 20.45 contro il Parma: come minimo in panchina.”

Con l’arrivo di Lukaku, il Napoli di Antonio Conte lancia un segnale forte al campionato. L’obiettivo è chiaro: tornare immediatamente nell’Europa che conta.