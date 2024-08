McTominay-Napoli: Slittano le visite mediche. Il perché del ritardo – CorrSport

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Scott McTominay dal Manchester United. Il centrocampista firmerà un quinquennale, ma la data delle visite mediche è ancora in dubbio.



Il Napoli piazza un altro colpo di mercato: Scott McTominay sarà presto un nuovo giocatore azzurro. L’affare con il Manchester United è concluso, ma resta un’incognita sulla data delle visite mediche.

Il Corriere dello Sport conferma la chiusura della trattativa:

“Il Napoli lo ha acquistato, a titolo definitivo, e lui firmerà il classico quinquennale tinto d’azzurro. L’affare è fatto, non si trema più, ma il giorno delle visite mediche non è ancora chiaro: a ieri sera non erano previste, c’erano un po’ di cose da sistemare con lo United, ma la storia è in evoluzione costante e la sorpresa non è mai esclusa nel mercato del calcio.”

Il quotidiano spiega il motivo dell’incertezza sulle visite:

“Ovvero: teoricamente dovrebbe svolgerle domani, ancora a Roma e sempre a Villa Stuart, ma l’agenda dei programmi e degli impegni è suscettibile di modifiche in fieri.”

McTominay arriva al Napoli dopo una stagione 2023/24 di alto livello con lo United. Lo scozzese ha raggiunto la doppia cifra di reti, segnando 10 gol tra Premier League, Champions League e FA Cup, oltre a fornire 3 assist.

Aurelio De Laurentiis completa così un doppio colpo di mercato, assicurandosi sia McTominay che Lukaku. Il Napoli di Antonio Conte si rinforza significativamente, puntando a un immediato ritorno ai vertici del calcio italiano.

Resta ora da definire la data esatta per le visite mediche di McTominay, ultimo step prima della firma ufficiale sul contratto quinquennale con il club partenopeo.