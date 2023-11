Murales Maradona, celebrazioni per la morte di Diego. Mexischermo per Napoli-Atalanta

Grandi omaggi presso il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, prevista anche la trasmissione della partita Atalanta-Napoli.

Notizie calcio Napoli – Il 25 novembre, i tifosi si riuniranno al murale per rendere omaggio a Maradona con una celebrazione che include fiaccole e lumini, simboli di ricordo e rispetto. In concomitanza con queste celebrazioni, Verrà trasmessa proprio al Largo Maradona, Napoli-Atalanta, creando un legame unico tra il ricordo di una leggenda e la passione attuale per il calcio.

Il Murale di Maradona a Napoli: Un Capolavoro che Racconta una Storia

Nel cuore pulsante di Napoli, ai Quartieri Spagnoli, si erge un tributo artistico che va oltre la semplice rappresentazione: il murale di Diego Armando Maradona. Quest’opera non è solo un omaggio a uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, ma è diventata un simbolo dell’identità napoletana, un punto di incontro tra arte, cultura e passione calcistica.

Origini e Significato del Murale

Il murale di Maradona è nato nel 1990, un anno che per Napoli ha un significato particolare, essendo l’anno del secondo scudetto vinto dalla squadra azzurra, grazie anche al contributo inestimabile di Maradona. L’artista Mario Filardi, mosso dall’ammirazione e dall’affetto che la città nutriva per il Pibe de Oro, decise di immortalare il campione argentino in un’azione di gioco, con la maglia azzurra e la fascia di capitano.

Un’Opera che Evolve nel Tempo

Il murale, situato su una facciata di un palazzo di via Emanuele de Deo, ha subito nel corso degli anni diversi interventi di restauro e ritocco, a testimonianza di come l’opera sia viva e in continua evoluzione, proprio come il ricordo di Maradona nella città di Napoli. Nel 2016, l’artista e artigiano locale Salvatore Iodice ha rinnovato i colori dell’opera, mentre nel 2017, l’artista argentino Francisco Basoletti ha reso il volto di Maradona ancora più realistico, con l’approvazione di Filardi.

Il Murale di Maradona: Un Punto di Ritrovo per i Tifosi

Oggi, il murale di Maradona è molto più di un’opera d’arte: è un luogo di pellegrinaggio per i tifosi di calcio, un punto di ritrovo dove rendere omaggio al campione. Nel giorno dell’anniversario della sua morte, i napoletani si riuniscono qui per ricordarlo, portando omaggi e accendendo lumini. Anche le figure legate al mondo del calcio, quando visitano Napoli, spesso si fermano al murale per rendere omaggio a Maradona.

Un Simbolo di Napoli nel Mondo

Il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli è diventato un’icona non solo per i tifosi del Napoli ma per tutti gli appassionati di calcio. Rappresenta un legame indissolubile tra una città e il suo eroe, un amore che va oltre il tempo e che continua a vivere attraverso questa straordinaria opera d’arte.

Questo articolo è stato redatto da napolipiu.com, il sito di riferimento per i tifosi del Napoli e per tutti coloro che desiderano rimanere aggiornati sul mondo del calcio napoletano e sulla cultura napoletana.