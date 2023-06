Un georgiano ed un pallone a Largo Maradona: “Ma chi è Kvaratskhelia?”- VIDEO

Un portento georgiano regala show alla Khvicha Kvaratskhelia: show a Largo Maradona, luogo sacro nella città di Napoli.

Napoli totalmente immerso nella festa. La città partenopea è ormai da un mese in prede ai festeggiamenti per la vittoria del tanto ambito Scudetto, tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Una stagione straordinaria quella che si è conclusa domenica 4 giugno con l’ultima di campionato tra Napoli e Sampdoria, vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Simeone. Il capoluogo campano, per l’occasione, è stato raggiunto da un boom di turisti, georgiani portati a Napoli dal loro mito Kvaratskhelia, coreani ‘trascinati’ dal gigante Kim, ma anche tedeschi, spagnoli e tutti coloro accorsi per assistere alla magnifica aria che si respira nell’ambiente partenopeo.

Napoli invasa da turisti: show ‘alla Kvaratskhelia’ a Largo Maradona

Ogni angolo di Napoli si è tinto d’azzurro lasciando increduli gli spettatori accorsi a visitare la città. Tantissime persone anche a Largo Maradona, il luogo sacro di Napoli che si è trasformato in un luogo di culto in onore dell’ex Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Un punto capace di emozionare anche chi non è appassionato di calcio, semplicemente per le emozioni che evoca alla vista. E proprio in questo punto dei Quartieri Spagnoli domenica 4 giugno è andato in scena uno show simpatico che ha visto per protagonista un turista georgiano ed un pallone: palleggi ‘alla Kvaratskhelia’ e grande talento sotto gli occhi di tutti coloro presenti in quel momento. Di seguito il video: