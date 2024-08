Napoli, caos centrocampista: Antonio Conte ha detto no ad Arthur

Conte blocca il trasferimento di Arthur dalla Juventus: Manna ora si concentra su Billy Gilmour del Brighton e altre operazioni di mercato.

Ieri sera, il calciomercato del Napoli è stato teatro di un vero e proprio caos riguardante il ruolo di centrocampista. La notizia bomba di giornata è arrivata grazie a Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, durante la trasmissione “Napolimagazine Live” su Radio Punto Zero. Secondo Cammaroto, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva trovato un principio di accordo con l’agente Federico Pastorello per il prestito di Arthur Melo dalla Juventus, ma la trattativa è stata bloccata dal tecnico Antonio Conte.

Il Retroscena

Manna aveva lavorato intensamente per garantire l’arrivo di Arthur, ma Conte ha posto un fermo veto sul trasferimento. Il tecnico non considera il centrocampista brasiliano adatto al suo schema di gioco. “Il caos che si è scatenato è figlio della vicenda Osimhen,” ha spiegato Cammaroto. “Conte ha chiarito che Arthur non rientra nei suoi piani e, di conseguenza, la pista si è raffreddata.”

Futuro di Gilmour e altri movimenti

Con la pista Arthur chiusa, il Napoli si sta concentrando su altri obiettivi. Il nome che ora sembra essere al centro dell’attenzione è quello di Billy Gilmour. Il Brighton ha aperto alla cessione del giovane scozzese e sta cercando un sostituto. Manna e il suo staff stanno negoziando per chiudere rapidamente l’affare. Nel frattempo, si è parlato di un possibile scambio tra Arthur e il Brighton, ma tale opzione non sembra aver preso piede.

Cammaroto ha aggiunto che il Napoli sta per chiudere alcune operazioni significative: “Già nel primo pomeriggio possiamo aspettarci l’ok per Gilmour. Inoltre, Gaetano è vicino al trasferimento al Cagliari con un prestito obbligatorio fissato a 6 milioni di euro, mentre Folorunsho è destinato alla Lazio per una cifra che si aggira tra i 12 e i 13 milioni.”