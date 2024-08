Pedullà sicuro: “Napoli e Fiorentina inarrestabili, le più attive nelle ultime ore di mercato”

Il Napoli e la Fiorentina si confermano le squadre più attive di questo mercato, con la Viola che chiude per Cataldi, Bove e Gosens.

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato di Sportitalia, ha aggiornato i fan del calcio su quanto accade nelle ultime ore di mercato, evidenziando un’intensa attività da parte di Napoli e Fiorentina.

Secondo le ultime dichiarazioni di Pedullà, il Napoli e la Fiorentina si stanno dimostrando le squadre più dinamiche di questa fase finale del mercato estivo. La Fiorentina, in particolare, ha fatto notizia con tre nuovi acquisti: Danilo Cataldi, Edoardo Bove e Robin Gosens.

“La Fiorentina sembra inarrestabile ed è indubbiamente, insieme al Napoli, la squadra più attiva sul mercato in queste ultime ore. Il club viola ha chiuso tre colpi che andranno a rinforzare la squadra di Palladino: Cataldi, Bove e Gosens saranno dei nuovi giocatori della Fiorentina”.

La Fiorentina intensifica il mercato

La Fiorentina ha completato tre importanti operazioni che promettono di rinforzare notevolmente la rosa di Raffaele Palladino. Come confermato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, è arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Cataldi ha accettato l’offerta del club viola in cerca di una nuova sfida dopo un’importante esperienza con i biancocelesti.

In aggiunta, la Fiorentina ha chiuso anche per Edoardo Bove che ha manifestato da tempo il desiderio di restare nel campionato italiano. Inoltre, è stato finalizzato l’affare per Robin Gosens: l’esterno tedesco si trasferisce in prestito per 500 mila euro con un riscatto fissato a 7,5 milioni di euro.

“Come vi abbiamo raccontato in mattinata il centrocampista della Lazio aveva accettato la proposta del club viola, in prestito con diritto di riscatto a circa 5 milioni, consapevole che la sua grande avventura con il club biancoceleste avrebbe avuto bisogno di una nuova possibilità. Vi avevamo raccontato anche dell’affare per prendere Bove, che preferiva da sempre rimanere in Italia. Gianluigi Longari aveva, invece, parlato dell’affare Fiorentina-Gosens, ora chiuso: prestito a 500 mila euro più riscatto fissato a 7,5 milioni”.

Anche il Napoli si sta dimostrando molto attivo sul mercato. Sebbene Pedullà non abbia fornito dettagli specifici sugli ultimi movimenti del club partenopeo, non sono passati di certo inosservati gli acquisti di Romelu Lukaku e Scott McTominay.

Con la chiusura del mercato che si avvicina, è evidente che le squadre italiane stanno cercando di apportare gli ultimi ritocchi alle loro rose. Napoli e Fiorentina, in particolare, stanno dimostrando un grande dinamismo e ambizione, puntando a migliorare le loro rispettive formazioni.