Conte: “Mi vergogno!” – Il Napoli travolto a Verona, la crisi si acutizza: oggi summit con ADL

Dopo la sconfitta di ieri, Conte e De Laurentiis si incontreranno per discutere il futuro della squadra e le strategie di mercato.

Dopo la cocente sconfitta subita dal Napoli sul campo del Verona, Antonio Conte ha espresso una profonda delusione e vergogna per il risultato. In una dichiarazione a caldo, l’allenatore partenopeo non ha nascosto il suo stato d’animo: “Stasera c’è da vergognarsi per quanto visto in campo. Mi vergogno da allenatore e mi prendo le responsabilità. C’è solo da chiedere scusa ai tifosi del Napoli. Pochissime volte mi sono trovato in una situazione del genere, sia da allenatore che da giocatore. Chi mi conosce sa che stasera il mio cuore sanguina”.

La pesante sconfitta ha scosso l’ambiente azzurro e portato a una situazione di tensione palpabile all’interno del club. In risposta alla crisi, oggi è previsto un incontro cruciale tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Questo summit, già pianificato prima della partita di ieri, è destinato a discutere le strategie di mercato e le manovre necessarie per risolvere i problemi finanziari che stanno ostacolando le operazioni in entrata per la squadra.

Il match contro il Verona ha mostrato chiaramente le debolezze della formazione partenopea, e il fatto che il patron De Laurentiis non fosse presente al Bentegodi, lasciando il vice presidente Edoardo De Laurentiis in tribuna, ha aggiunto un ulteriore strato di incertezza.