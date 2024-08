RAI – Conte a Lukaku: “Ti porterò a Napoli”. L’ultimatum di ADL e la questione Osimhen

Il presidente del Napoli chiarisce che Lukaku arriverà solo dopo la cessione di Osimhen: nessuna offerta ufficiale per il nigeriano.

Il calciomercato del Napoli continua a essere al centro dell’attenzione, con sviluppi significativi riguardanti il futuro di Victor Osimhen e l’arrivo di Romelu Lukaku. La situazione si complica ulteriormente dopo le recenti dichiarazioni del giornalista RAI Ciro Venerato durante il programma ‘La Domenica Sportiva Estate’.

Secondo Venerato, l’ex allenatore del Tottenham e attuale tecnico del Napoli, Antonio Conte, avrebbe preso una posizione forte nella trattativa che potrebbe portare Lukaku alla squadra partenopea. “Conte ha bloccato la cessione di Lukaku all’Aston Villa solo quattro giorni fa,” ha spiegato Venerato. “Il suo agente, Federico Pastorello, ci ha confermato che Conte si è impegnato personalmente, promettendo: ‘Ti porterò a Napoli’.”

Tuttavia, la reazione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sembra essere di grande cautela. “De Laurentiis ha chiarito a Conte che Lukaku entrerà in Campania solo se Osimhen verrà venduto,” ha aggiunto Venerato. “Il presidente ha ribadito che, una volta che Lukaku sarà ufficialmente un calciatore del Napoli, il destino di Osimhen sarà deciso immediatamente.”

Nonostante le dichiarazioni di Conte e l’interesse per Lukaku, il Napoli al momento non ha ricevuto offerte ufficiali per Osimhen. In particolare, il Paris Saint-Germain, che in precedenza era stato accostato al nigeriano, ha recentemente concentrato le sue attenzioni su Lookman dell’Atalanta.

La situazione è quindi ancora in evoluzione. Il destino di Osimhen e l’arrivo di Lukaku sono due delle questioni principali che stanno tenendo in sospeso il calciomercato del Napoli, mentre i tifosi e gli esperti di calcio attendono ulteriori sviluppi.