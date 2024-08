PSG su Osimhen: Il Napoli in una posizione di forza dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos – IL MATTINO

PSG su Osimhen dopo l’infortunio di Ramos. Il Napoli ora in vantaggio. De Laurentiis attende offerta da 100 milioni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli potrebbe arrivare alla svolta definitiva. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’infortunio di Gonçalo Ramos ha riacceso l’interesse del PSG per Victor Osimhen, mettendo il club partenopeo in una posizione di forza nelle trattative.

L’infortunio di Ramos riapre la pista Osimhen-PSG

Il quotidiano napoletano rivela: “Le vie del mercato sono infinite. E così può accadere anche che un infortunio – come quello capitato a Gonçalo Ramos del Psg – si possa rivelare una… ‘fortuna’ per chi è alla finestra“. L’attaccante portoghese ha subito una frattura alla caviglia che lo terrà fuori per almeno tre mesi, costringendo il club parigino a cercare un sostituto di livello.

Il Napoli in una posizione di vantaggio

Questa situazione ha ribaltato gli scenari per il Napoli. Il Mattino sottolinea: “Il Psg, infatti, adesso ha fretta di sostituire Gonçalo Ramos […] Adesso ovviamente il discorso cambia: il Psg ha fretta e non può più aspettare di far ‘cuocere’ il Napoli e dovrà tornare a miti consigli con DeLa“.

De Laurentiis fissa il prezzo: si parte da 100 milioni

Il presidente De Laurentiis aveva fissato una clausola rescissoria di 130 milioni per Osimhen. Ora, secondo Il Mattino, “il che non significa che si arrivi ai soldi della clausola, ma certamente ad una cifra che parta dai cento milioni per Victor“.

Chelsea in agguato, ma Osimhen preferisce Parigi

Il quotidiano rivela anche un retroscena: “Il club azzurro non è rimasto alla finestra in questo lasso di tempo ed ha provato a trovare anche una soluzione alternativa al ‘caso’ Osimhen, ipotizzando uno scambio con il Chelsea”. Tuttavia, “Osimhen, dal canto suo, ha fatto capire che preferisce il fascino della Senna al fumo di Londra“.